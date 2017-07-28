На Брянск обрушился ливень с грозой – синоптики прогнозируют новые
В ночь на 28 июля на Брянск обрушился сильный ливень с грозой.
Ураганный ветер валил деревья, потоки воды заливали улицы, от молний было светло, как днем. Горожане делятся фото и видео, сделанными минувшей ночью, в соцсетях. «Страшновато было», «У соседей в крышу молния попала, пожар был», «Это что-то с чем-то», – отмечают брянцы.
Между тем, по информации регионального ГУ МЧС, в пятницу, 28 июля, вероятность повторения ночного «апокалипсиса» сохраняется.
По прогнозам синоптиков, днем в Брянской области ожидается переменная облачность, умеренный, в отдельных районах сильный дождь, местами гроза, град.
Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
Днем столбик термометра поднимется до 26-31 градуса тепла.
Новости регионов
28 Июля, 2017
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