На Брянск обрушился ливень с грозой – синоптики прогнозируют новые

В ночь на 28 июля на Брянск обрушился сильный ливень с грозой.

Ураганный ветер валил деревья, потоки воды заливали улицы, от молний было светло, как днем. Горожане делятся фото и видео, сделанными минувшей ночью, в соцсетях. «Страшновато было», «У соседей в крышу молния попала, пожар был», «Это что-то с чем-то», – отмечают брянцы.

Между тем, по информации регионального ГУ МЧС, в пятницу, 28 июля, вероятность повторения ночного «апокалипсиса» сохраняется.

По прогнозам синоптиков, днем в Брянской области ожидается переменная облачность, умеренный, в отдельных районах сильный дождь, местами гроза, град.

Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Днем столбик термометра поднимется до 26-31 градуса тепла.