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В Брянске волка «Ща спою!» с букетом пристроили у часов на телецентре

Опубликовано Сегодня, 12:30

Знаменитый брянский волк «Ща спою!» обрел новое местожительства – у телецентра в Советском районе Брянска.

Волка, подаренного Брянску творческой группой дизайнера Жанны Антроповой, автора не менее знаменитых «золотых» дельфинов, и мастеров Алекся Карпичкова и Сергея Мустафина, снабдили букетом и некой «коробкой». Теперь он встречает гостей города у новых часов в районе телецентра.

Напомним, перед Новым годом волку пришлось примерить на себя образ Снегурочки. За зиму конструкция пришла в негодность – после реставрации он снова радует брянцев в обновленном виде.

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