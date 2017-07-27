Отряд «Лиза Алерт» опубликовал видео о поисках и спасении 8-летнего Кирилла Петрухина
В отряде «Лиза Алерт» подготовили видеоролик о поисках и спасении восьмилетнего Кирилла Петрухина, пропавшего в Брянском районе.
Напомним, мальчик пропал утром 24 июля в районе Глаженки. Двое суток он в одиночестве провел в лесу.
Его круглосуточно искали более 200 человек: полицейские, спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» из разных регионов России, местные жители.
Кирилла нашли живым утром 26 июля. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
Свой рассказ о спасении Кирилла Петрухина ранее опубликовал московский волонтер «Лизы Алерт» Владимир Попов.
На видео, подготовленном членами отряда, запечатлены минуты, часы поисков ребенка в непроходимом брянском лесу: участники поисков без устали прочесывали квадрат за квадратом. Известие о том, что мальчика нашли, многие из них встретили со слезами на глазах.
Кирилл на видео выглядит растерянным и изможденным, но он счастливо улыбается своим спасителям.
Ролик завершается словами: «Мир не без добрых людей».
«Господи, по сто раз пересматриваю, и слезы на глазах от счастья! Побольше бы таких отзывчивых, неравнодушных людей у нас было бы! Одна беда сплотила столько людей из разных городов, спасибо вам всем! Дай Бог вам крепкого здоровья», «Это невозможно смотреть без слез», «Спасибо вам, люди! Здоровья и счастья вам и вашим семьям!» – благодарят участников поиска жители Брянской и других областей.
Новости регионов
29 Июля, 2017
|+19
|$60
|€70
ОПОРА РОССИИ выступает за то чтобы 2018 год был объявлен в России годом предпринимательства. Это очень важно чтобы слабый еще рост предпринимательской и инвестиционной активности в экономике развить и расширить в 2018 и последующих годах.
"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
В настоящее время на станции Брянск-Льговский железнодорожники завершают первый этап работ по строительству нового пешеходного моста, который заменит существующий. На первом этапе производился вынос и переключение коммуникаций, которые необходимы для строительства нового пешеходного моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.