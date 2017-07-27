Отряд «Лиза Алерт» опубликовал видео о поисках и спасении 8-летнего Кирилла Петрухина

В отряде «Лиза Алерт» подготовили видеоролик о поисках и спасении восьмилетнего Кирилла Петрухина, пропавшего в Брянском районе.

Напомним, мальчик пропал утром 24 июля в районе Глаженки. Двое суток он в одиночестве провел в лесу.

Его круглосуточно искали более 200 человек: полицейские, спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» из разных регионов России, местные жители.

Кирилла нашли живым утром 26 июля. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Свой рассказ о спасении Кирилла Петрухина ранее опубликовал московский волонтер «Лизы Алерт» Владимир Попов.

На видео, подготовленном членами отряда, запечатлены минуты, часы поисков ребенка в непроходимом брянском лесу: участники поисков без устали прочесывали квадрат за квадратом. Известие о том, что мальчика нашли, многие из них встретили со слезами на глазах.

Кирилл на видео выглядит растерянным и изможденным, но он счастливо улыбается своим спасителям.

Ролик завершается словами: «Мир не без добрых людей».

«Господи, по сто раз пересматриваю, и слезы на глазах от счастья! Побольше бы таких отзывчивых, неравнодушных людей у нас было бы! Одна беда сплотила столько людей из разных городов, спасибо вам всем! Дай Бог вам крепкого здоровья», «Это невозможно смотреть без слез», «Спасибо вам, люди! Здоровья и счастья вам и вашим семьям!» – благодарят участников поиска жители Брянской и других областей.