В Брянской области стали реже насиловать и убивать

В Брянской области сократилось число насильников и убийц.

Итоги первого полугодия 2017 года подвели в региональной прокуратуре. Так, число изнасилований за полгода в Брянской области уменьшилось на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Число убийств снизилось на 12,5% – за шесть месяцев их зарегистрировано 32. Раскрываемость убийств составила 96%.

Также, по данным прокуратуры, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности. На 16,3% сократилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрываемость таких преступлений составила 100%.