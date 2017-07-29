Брянцу, угнавшему такси и снесшему остановку, грозит реальный срок
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении 36-летнего жителя Брянска, угнавшего такси и устроившего ДТП.
Напомним, инцидент произошел вечером 27 июля на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска. Пьяная семейная пара вызвала такси – когда водитель отказался их подвести, муж избил его, а затем вместе с супругой сел в машину и уехал. Не справившись с управлением, он на большой скорости врезался в остановку «Улица Петровская».
Угонщик сбежал с места аварии, бросив в машине раненую жену. Также пострадал 19-летний студент брянского вуза, стоявший на остановке.
Брянца задержали через несколько часов. Как сообщили в региональном УМВД, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам причинения телесных повреждений, неправомерного завладения транспортным средством и совершения ДТП, повлекшего вред здоровью.
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