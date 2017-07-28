Жители Клинцов устроили в луже заплыв на спине

Двое жителей Клинцов отметили конец недели, на который пришлись сильные ливни, водными процедурами в луже.

Вот уже несколько дней в Брянской области наблюдаются проливные дожди с грозами и сильным ветром. В Жирятино ветер повалил дерево на здание школы, в Брянске у подъезда дома утонул «ВАЗ», оказались затоплены дворы и дороги.

В Клинцах уровень воды поднялся настолько, что позволил местным жителям «плавать». Двое энтузиастов решили устроить показательный заплыв и выложили видеоролик в соцсетях.

«Зачем ехать на море, когда море приедет к вам?», «Зато фонтан работает», «За долгое время ливневую канализацию так и не сделала наша доблестная администрация», – отмечают горожане.