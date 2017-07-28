Жители Клинцов устроили в луже заплыв на спине
Двое жителей Клинцов отметили конец недели, на который пришлись сильные ливни, водными процедурами в луже.
Вот уже несколько дней в Брянской области наблюдаются проливные дожди с грозами и сильным ветром. В Жирятино ветер повалил дерево на здание школы, в Брянске у подъезда дома утонул «ВАЗ», оказались затоплены дворы и дороги.
В Клинцах уровень воды поднялся настолько, что позволил местным жителям «плавать». Двое энтузиастов решили устроить показательный заплыв и выложили видеоролик в соцсетях.
«Зачем ехать на море, когда море приедет к вам?», «Зато фонтан работает», «За долгое время ливневую канализацию так и не сделала наша доблестная администрация», – отмечают горожане.
Новости регионов
30 Июля, 2017
|+19
|$60
|€70
ОПОРА РОССИИ выступает за то чтобы 2018 год был объявлен в России годом предпринимательства. Это очень важно чтобы слабый еще рост предпринимательской и инвестиционной активности в экономике развить и расширить в 2018 и последующих годах.
"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
В настоящее время на станции Брянск-Льговский железнодорожники завершают первый этап работ по строительству нового пешеходного моста, который заменит существующий. На первом этапе производился вынос и переключение коммуникаций, которые необходимы для строительства нового пешеходного моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.