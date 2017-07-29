Особо опасный брянский рецидивист-насильник получил 5,5 года

Приговор Выгоничского районного суда, вынесенный особо опасному брянскому рецидивисту Мурзенкову, вступил в силу.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, брянца признали виновным в угрозе убийством, нарушении ПДД, умышленном уничтожении чужого имущества и изнасиловании.

30 июня 2016 года Мурзенков в доме знакомого в деревне Заречная Жирятинского района поссорился с сожительницей. Он схватил женщину за шею и принялся душить ее, угрожая убийством. Затем он наступил ей на шею ногой и стал давить.

22 июля пьяный Мурзенков, ранее лишенный «прав» за нетрезвую езду, вновь сел за руль и на 8-м километре дороги Брянск – Смоленск – Жирятино попал в аварию.

16 августа пьяный мужчина в доме своей матери в деревне Заречная избил свою сожительницу – женщина получила тяжелые травмы. Также он разбил ее ноутбук и два мобильных телефона.

Воспользовавшись тем, что на помощь к ней никто не придет, а проживающие в доме не в силах оказать сопротивление, Мурзенков порвал на теле сожительницы всю одежду и изнасиловал ее.

Суд приговорил рецидивиста к пяти с половиной годам исправительной колонии особого режима. В течение года ему запрещено садиться за руль.