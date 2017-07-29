Особо опасный брянский рецидивист-насильник получил 5,5 года
Приговор Выгоничского районного суда, вынесенный особо опасному брянскому рецидивисту Мурзенкову, вступил в силу.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, брянца признали виновным в угрозе убийством, нарушении ПДД, умышленном уничтожении чужого имущества и изнасиловании.
30 июня 2016 года Мурзенков в доме знакомого в деревне Заречная Жирятинского района поссорился с сожительницей. Он схватил женщину за шею и принялся душить ее, угрожая убийством. Затем он наступил ей на шею ногой и стал давить.
22 июля пьяный Мурзенков, ранее лишенный «прав» за нетрезвую езду, вновь сел за руль и на 8-м километре дороги Брянск – Смоленск – Жирятино попал в аварию.
16 августа пьяный мужчина в доме своей матери в деревне Заречная избил свою сожительницу – женщина получила тяжелые травмы. Также он разбил ее ноутбук и два мобильных телефона.
Воспользовавшись тем, что на помощь к ней никто не придет, а проживающие в доме не в силах оказать сопротивление, Мурзенков порвал на теле сожительницы всю одежду и изнасиловал ее.
Суд приговорил рецидивиста к пяти с половиной годам исправительной колонии особого режима. В течение года ему запрещено садиться за руль.
Новости регионов
Мэр Смоленска Владимир Соваренко представил нового начальника городского управления по делам ГО и ЧС
31 Июля, 2017
|+21
|$60
|€70
Очередной личный приём депутата Брянской областной Думы Виктора Гринкевича прошёл в Карачеве.
"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
В среду и четверг, 2 и 3 августа, с 8:00 до 17:00 в связи с ремонтом для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 423 км, расположенный рядом со станцией Навля.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.