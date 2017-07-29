Житель Климово пожаловался на хлеб с тараканом

Житель Климово купил в магазине хлеб с сюрпризом – упитанным дохлым тараканом.

Фотографиями неудачной покупки он поделился в соцсетях. «Хлеб Климовского хлебозавода. Кушайте на здоровье», – подписал снимки недовольный покупатель.

Местные жители отмечают, что это не первый случай присутствия инородного тела в продукции Климовского хлебозавода.

«В магазине при хлебозаводе лично покупал климовский хлеб, к сожалению, сразу не обратил внимание, а уже дома обнаружил аналогичное», «Года четыре назад воробья нашли, думали – хрустящая корочка, оказалось крыло», – жалуются они.

Есть и те, кто нашел в случившемся позитивные стороны. «Зато с натурпродуктом», «Ух ты! Теперь только Климовский буду покупать, видок непрезентабельный, но как дополнительный источник белка потянет!» – иронизируют они.



