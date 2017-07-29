Брянцев бесплатно научат кататься на сегвеях

В Брянске пройдет мастер-класс по катанию на сегвеях.

Мастер-класс организуют городской комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства и молодежный Совет при мэре Брянска.

«Простота управления сегвеями делает их просто идеальным решением не только для взрослых, но и для детей, людей пожилого возраста. Как стоять и управлять этим транспортным средством научат непосредственно во время занятия», – обещают в мэрии.

Участие в мастер-классе бесплатное. Он пройдет 1 августа в 16.00 на Кургане Бессмертия.