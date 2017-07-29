Брянцев бесплатно научат кататься на сегвеях
В Брянске пройдет мастер-класс по катанию на сегвеях.
Мастер-класс организуют городской комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства и молодежный Совет при мэре Брянска.
«Простота управления сегвеями делает их просто идеальным решением не только для взрослых, но и для детей, людей пожилого возраста. Как стоять и управлять этим транспортным средством научат непосредственно во время занятия», – обещают в мэрии.
Участие в мастер-классе бесплатное. Он пройдет 1 августа в 16.00 на Кургане Бессмертия.
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