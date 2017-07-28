На набережной в Брянске размыло новую плитку

Обновленная набережная в Брянске не выдержала первых испытаний погодными условиями.

Как сообщают брянцы, выложившие снимки в соцсетях, на большом участке пешеходной зоны набережной провалилась новая плитка. «Крутой ремонт на набережной... Размыло после первого дождя», – недоумевают один из авторов фото.

Инцидент вызвал жаркие дебаты в Сети, собрав несколько сотен комментариев.

«Стабильность, а чего вы хотели?», «В Белгороде все в плитке, и не смывает», «Это колхоз, а не набережная, до речки километр, за оградой опять же не ухоженная территория. Пусть посмотрят на нормальные набережные, далеко ехать не надо, вон в Орле шикарная набережная, река одета в берега каменные, вот это круто, а это колхоз имени Чапаева, и переживать по плитке не вижу смысла, жалко, что не вся обвалилась, чтобы позор этот не видеть», – пишут возмущенные брянцы.

Их противники утверждают, что нужно сказать «человеку спасибо за помощь городу» и «тротуар обязательно отремонтируют».

Напомним, как ранее сообщали в мэрии, реконструкция набережной стоимостью порядка 30 миллионов рублей – результат частно-государственного партнерства со строительной компанией «Мегаполис». К слову, компания обещала установить здесь светомузыкальный фонтан.

Сейчас ремонтные работы ведутся вблизи набережной – на лестнице по бульвару Гагарина и в Семеновском сквере. Реконструкция лестницы также началась со скандала – рабочие уничтожили растущие здесь ели и липы.