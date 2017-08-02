«Хорошо устроилась»: жители Унечи возмущены купанием собаки в фонтане

Жители Унечи обсуждают поведение юной владелицы собаки, освежившейся вместе с животным в фонтане.

Фото недовольные горожане выложили в соцсетях. «Хорошо устроилась, собаку купать в фонтане. Куда смотрят родители? На замечания не реагируют», – возмущается автор снимков.

«Оборзели совсем», «Это такое воспитание», – поддержали его жители Унечи.

Есть и те, кто не усмотрел в купании собаки в фонтане ничего из ряда вон выходящего. «Там пол-Унечи взрослых и детей грязные ноги помыли, а собака залезла – фикактакможна», «Пусть купают, главное, чтобы коров не приводили!» – считают они.

Один из интернет-пользователей и вовсе предложил «девочку в колонию, собаку в питомник, воду спустить».