«Хорошо устроилась»: жители Унечи возмущены купанием собаки в фонтане
Жители Унечи обсуждают поведение юной владелицы собаки, освежившейся вместе с животным в фонтане.
Фото недовольные горожане выложили в соцсетях. «Хорошо устроилась, собаку купать в фонтане. Куда смотрят родители? На замечания не реагируют», – возмущается автор снимков.
«Оборзели совсем», «Это такое воспитание», – поддержали его жители Унечи.
Есть и те, кто не усмотрел в купании собаки в фонтане ничего из ряда вон выходящего. «Там пол-Унечи взрослых и детей грязные ноги помыли, а собака залезла – фикактакможна», «Пусть купают, главное, чтобы коров не приводили!» – считают они.
Один из интернет-пользователей и вовсе предложил «девочку в колонию, собаку в питомник, воду спустить».
Новости регионов
02 Августа, 2017
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