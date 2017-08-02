Курящая и лузгающая семечки публика испортила фестиваль красок в Стародубе

Фестиваль красок в Стародубе подпортили невоспитанные горожане.

Фестиваль прошел в парке Рубцова в Стародубе 30 июля, рассказали в городской администрации. В культурном мероприятии приняли участие около 250 человек: молодые люди, а также их родители, бабушки и дедушки.

Пока молодежь в течение трех часов развлекалась под биты московских диджеев, взрослые, отмечают в мэрии Стародуба, «скучали и не знали, чем себя занять».

«В результате не нашли ничего лучше, чем набить карманы семечками и, как в деревне на завалинке, поплевывать на асфальт… Один житель отличился особо. Закурив в общественном месте, на детском празднике, гуляя с собственным ребенком за ручку, он посчитал, что лучшая урна – это клумба», – возмущаются в администрации.

Пресс-служба стародубской мэрии посчитала нужным запечатлеть «мусорных» хулиганов и выложила их снимки на официальном сайте, заявив, что «при встрече им можно смело говорить спасибо за чистый город».

Организаторы обещают, что, даже несмотря на некультурное поведение горожан, «фестиваль красок еще вернется в Стародуб».