Брянского депутата по суду лишат мандата из-за утаивания доходов

Суд постановил досрочно лишить депутата Нетьинского сельского Совета Брянского района мандата.

Как сообщили в региональной прокуратуре, депутат не представил сведения о доходах и имуществе в отношении себя и своей жены за 2015 и 2016 годы.

Прокурор Брянского района потребовал от Совета народных депутатов устранить нарушение, однако народные избранники требование проигнорировали.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и обязании его прекратить полномочия депутата досрочно.

Брянский районный суд иск удовлетворил. Вопрос о досрочном прекращении полномочий скрытного депутата решат на ближайшей сессии.