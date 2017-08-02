На проспекте Ленина в Брянске вспучилась и отвалилась тротуарная плитка
На проспекте Ленина в Брянске разрушается тротуарная плитка.
За состоянием тротуаров на главной городской артерии никто не следит, жалуется горожанка Татьяна, приславшая снимки в редакцию ИА «Город 32».
На сделанных Татьяной фото видно, что плитка над оврагом Нижний Судок местами пошла волнами, а местами и вовсе разрушилась.
Капитальный ремонт проспекта Ленина с «качественным и продуманным благоустройством пешеходных зон» в последний раз проходил в 2010 году. Отметим, что еще менее долговечной оказалась плитка на обновленной набережной – ее размыло первыми же дождями.
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04 Августа, 2017
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