12 августа в Брянске отроются овощные ярмарки
12 августа в Брянске начнут работу ярмарки выходного дня.
Плодоовощную продукцию на них представят брянские сельскохозяйственные предприятия.
В Брянске ярмарки развернутся на четырех торговых площадках:
– Советский район – у дома № 6 по улице Авиационной;
– Бежицкий район – на площади у Дворца культуры имени Медведева по улице Клинцовской, 60;
– Фокинский район – у Дворца культуры железнодорожников.
– Володарский район – у стадиона имени Брянских партизан по улице Пушкина.
Овощные ярмарки 12 августа также откроются во всех районах Брянской области.
Новости регионов
04 Августа, 2017
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