Брянец напал на женщину, выгонявшую его с детской площадки

Конфликт женщины, гулявшей во дворе с ребенком, и молодого человека сняли на видео.

Участница конфликта распространила запись в соцсетях. «На Камвольном, улица Почтовая, 134, построен новый дом и новая детская площадка. С 17.00 к детским качелям не подойти, собирается порядка 13 человек подростков. Громкий смех, маты, курят, катаются на качелях, к которым дети просто боятся подойти. Малышей очень много. На замечания взрослых освободить качели не реагируют, разговаривают грубо. Мало того, что в 23.00 там много подростков, так и в дневное время туда не подойти. На момент снятия видео многие разбежались в стороны», – рассказала она.

На видео видно, что молодой человек на замечания действительно отреагировал агрессивно. Но больше всего его возмутила ведущаяся запись.

«Я могу на вас в суд пождать… Несанкционированная съемка… Хотите, я ментов сейчас вызову?» – кричал он. Затем он выбил телефон из рук женщины.

«Парень, который на видео выбил телефон, утверждал, что ему есть 18 лет и все дозволено. На этом конфликт не был прекращен», – также сообщила женщина.