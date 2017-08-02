Брянец напал на женщину, выгонявшую его с детской площадки
Конфликт женщины, гулявшей во дворе с ребенком, и молодого человека сняли на видео.
Участница конфликта распространила запись в соцсетях. «На Камвольном, улица Почтовая, 134, построен новый дом и новая детская площадка. С 17.00 к детским качелям не подойти, собирается порядка 13 человек подростков. Громкий смех, маты, курят, катаются на качелях, к которым дети просто боятся подойти. Малышей очень много. На замечания взрослых освободить качели не реагируют, разговаривают грубо. Мало того, что в 23.00 там много подростков, так и в дневное время туда не подойти. На момент снятия видео многие разбежались в стороны», – рассказала она.
На видео видно, что молодой человек на замечания действительно отреагировал агрессивно. Но больше всего его возмутила ведущаяся запись.
«Я могу на вас в суд пождать… Несанкционированная съемка… Хотите, я ментов сейчас вызову?» – кричал он. Затем он выбил телефон из рук женщины.
«Парень, который на видео выбил телефон, утверждал, что ему есть 18 лет и все дозволено. На этом конфликт не был прекращен», – также сообщила женщина.
Новости регионов
04 Августа, 2017
|+22
|$61
|€72
Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех» по Северо-Западному региону провела «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства Новгородской области в Великом Новгороде.
Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в июле 2017 года превысило 500 тыс.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает, что пренебрежительное отношение к правилам безопасности в охранных зонах ЛЭП опасно для жизни и здоровья!
На станции Брянск-Льговский началась активная фаза строительства нового пешеходного моста, который возводят, чтобы обеспечить комфортный и безопасный переход пассажиров и жителей Брянска через железную дорогу.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.