В Брянске две женщины с коляской перекрыли водителю проезд через двор

В Сети разлетелся видеоролик о поведении двух женщин, перекрывших женщине-водителю проезд через двор в Брянске.

«Мыжематери», а ты объезжай!» – прокомментировал ситуацию брянец, выложивший запись в Интернет. По его словам, инцидент произошел 2 августа.

На видео видно, как женщина-водитель пытается проехать через двор. На ее пути оказались две оживленно беседовавшие женщины с коляской, в которой находилась девочка.

Женщины жестами объяснили автомобилистке, что ей не место на проезжей части двора, потому что они здесь стоят и вообще дорога находится в другом месте.

«Вижу, в стороночку отойдите, и я проеду», – попросила их водитель.

Женщины демонстративно отвернулись от непрошенной гостьи и, активно жестикулируя, продолжили разговор «о своем». Похоже, сочувствием к проблеме женщины-водителя прониклась лишь девочка в коляске, с интересом наблюдавшая за происходящим.

Чем закончился дорожный конфликт, неизвестно.

Ролик разлетелся по интернет-сайтам, собрав тысячи комментариев.

«Куда мир катится? Народ тупой, спасу нет, то тупые тетки не знают ПДД, то кретин-недоумок с несанкционированной съемкой. И такие бесстрашные все. Может, за рулем какой псих сидел, сейчас бы по газам дал и задавил бы всех. Ладно, две дуры старые – ребенка жалко», «Всегда удивлялась таким, которые перед машинами прикрываются колясками с детьми. Когда идешь или стоишь с коляской, нужно в первую очередь отойти как можно дальше от машин, кто знает, что с машиной может случиться или какой там водитель», «А как это? Я не понимаю. Что у этих людей в голове? Должны же быть какие-то мотивы», «Нет знака, запрещающего сквозное движение, и нет знака «пешеходная зона»!», «Знака «кирпич» нет… Вот это – можно называть людьми?» – пишут интернет-пользователи.