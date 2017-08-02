«В целях безопасности»: жителям Дятьковского района запретили купаться
В Дятьковском районе в разгар летней жары официально закрыли купальный сезон – 2017.
Соответствующее постановление подписал глава администрации Дятьковского района Павел Валяев. Оно действует с 1 августа.
Как говорится в документе, решение принято «в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Дятьковского района».
Новости регионов
05 Августа, 2017
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