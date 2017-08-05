В Унече коллекционер оружия ВОВ получил три года условно
Житель Унечского района оказался на скамье подсудимых из-за незаконной коллекции оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в районном суде, мужчина проводил раскопки с помощью металлоискателя в местах боевых действий времен войны и нашел оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Находки он незаконно хранил у себя дома.
Суд приговорил коллекционера к трем годам условно с испытательным сроком 2,5 года и обязал его выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Новости регионов
07 Августа, 2017
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