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В Унече коллекционер оружия ВОВ получил три года условно

Опубликовано Сегодня, 09:30

Житель Унечского района оказался на скамье подсудимых из-за незаконной коллекции оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в районном суде, мужчина проводил раскопки с помощью металлоискателя в местах боевых действий времен войны и нашел оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Находки он незаконно хранил у себя дома.

Суд приговорил коллекционера к трем годам условно с испытательным сроком 2,5 года и обязал его выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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