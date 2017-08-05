Брянцев просят спасти 11 «далматинцев»

Жителей Брянска просят проявить милосердие и спасти 11 черно-белых щенков.

Наткнувшаяся на собачье семейство Оля Галушка выложила фото и видео в соцсетях. «Невозможно пройти мимо 11 милейших «далматинцев». Друзья, пока они не превратились в стаю черно-белых бездомных бродяг, у каждого есть возможность стать счастливым обладателем верного друга!» – сообщила девушка.

По ее словам, щенки находятся по дороге на 5-й Орлик в микрорайоне Автозаводец.

Участие в судьбе щенков также принимают брянские волонтеры, однако пока найти новые семьи для бездомных животных не удалось.