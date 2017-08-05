7 августа брянцы смогут наблюдать лунное затмение

Вечером 7 августа жители Брянской области смогут наблюдать частное затмение Луны.

Как сообщили в Московском планетарии, с 20.24 до 22.19 лунное затмение будет доступно для наблюдения на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом.

Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

В 20.00 Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли, а в 20.24 начнется ее погружение в земную тень.

И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что затмение можно будет увидеть и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный.