7 августа брянцы смогут наблюдать лунное затмение
Вечером 7 августа жители Брянской области смогут наблюдать частное затмение Луны.
Как сообщили в Московском планетарии, с 20.24 до 22.19 лунное затмение будет доступно для наблюдения на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом.
Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
В 20.00 Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли, а в 20.24 начнется ее погружение в земную тень.
И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что затмение можно будет увидеть и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный.
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07 Августа, 2017
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