Житель Климовского района, забивший друга палкой, счел 9 лет суровым наказанием

Житель Климовского района, до смерти забивший друга, пытался добиться смягчения наказания.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ночью 19 марта мужчина гостил у друга в селе Сачковичи. Поссорившись с ним, он принялся бить его кулаками и деревянной палкой по голове. Тот скончался в результате отека головного мозга, развившегося из-за черепно-мозговой травмы.

Суд признал жителя Климовского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Однако мужчина счел наказание чрезмерно суровым и обжаловал приговор. Брянский областной суд жалобу отклонил и оставил приговор без изменения.