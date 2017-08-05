Житель Климовского района, забивший друга палкой, счел 9 лет суровым наказанием
Житель Климовского района, до смерти забивший друга, пытался добиться смягчения наказания.
Как сообщили в региональной прокуратуре, ночью 19 марта мужчина гостил у друга в селе Сачковичи. Поссорившись с ним, он принялся бить его кулаками и деревянной палкой по голове. Тот скончался в результате отека головного мозга, развившегося из-за черепно-мозговой травмы.
Суд признал жителя Климовского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
Однако мужчина счел наказание чрезмерно суровым и обжаловал приговор. Брянский областной суд жалобу отклонил и оставил приговор без изменения.
Новости регионов
07 Августа, 2017
|+22
|$61
|€72
Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех» по Северо-Западному региону провела «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства Новгородской области в Великом Новгороде.
Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в июле 2017 года превысило 500 тыс.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) в первом полугодии 2017 года. За отчетный период предприятием исполнено 816 договоров ТП.
С 8 августа по 11 августа, с 8:00 до 17:00, пройдут ремонтные работы на железнодорожном переезде 423 км, расположенном рядом со станцией Навля. Работы пройдут в рамках комплексной программы по развитию и ремонту инфраструктуры в зоне переездов, которая направлена на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.