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В Брянске медсестра осудила курящих коллег

Опубликовано Сегодня, 08:00

В Брянске продолжается дискуссия о том, могут ли курить медики скорой помощи в течение рабочего дня.

Напомним, в июле жительница Брянска пожаловалась в департамент здравоохранения Брянской области на курящую сотрудницу скорой, «которая ехала наверняка на вызов к пациенту» и «курила сигарету».

Руководство скорой заверило, что с медиками была проведена беседа о недопустимости такого поведения.

Сами работники скорой призвали своих пациентов «быть людьми» и не жаловаться «по каждой мелочи».

Споры на страницах сайта департамента здравоохранения не утихают до сих пор. Одна из медсестер решительно осудила своих коллег.

«Я работаю медсестрой уже много лет на двух работах в Брянске, и от курильщиков спасу нет, приезжая к приемному отделению, стоят перед окнами и курят, на замечания смеются, а курят все: и фельдшера и водители – работать невозможно», – жалуется медик.

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