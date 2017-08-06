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На родине брянского губернатора аборты превышают рождаемость

Опубликовано Вчера, 22:19

В Стародубе подвели печальную демографическую статистику первого полугодия 2017 года: число сделанных абортов превышает уровень рождаемости.

При этом, по словам заместителя главы администрации Стародуба по социальным вопросам Вадима Покаместова, в целом совместная работа медиков, социальных работников, сотрудников сферы образования, комиссии по делам несовершеннолетних и отдела молодежной политики дает положительные результаты.

Об этом свидетельствует минимальный уровень младенческой смертности – 14 на 1000 новорожденных.

Однако число случаев, когда матери решили избавиться от ребенка, превосходит число случаев пополнения стародубских семей.

За полгода стародубские женщины сделали 76 абортов. За это же время на свет появились 73 младенца.

Вадим Покаместов заявил о том, что снижение уровня искусственного прерывания беременности должно стать задачей номер один для всех ответственных ведомств.

«Конечно, мы обеспечиваем весь комплекс мер, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости, поддерживаем молодые семьи, работаем с неблагополучными семьями, осуществляем диспансеризацию, однако наше особое внимание считаю необходимым обратить на предотвращение абортов», – также сообщил Покаместов.

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