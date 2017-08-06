На родине брянского губернатора аборты превышают рождаемость
В Стародубе подвели печальную демографическую статистику первого полугодия 2017 года: число сделанных абортов превышает уровень рождаемости.
При этом, по словам заместителя главы администрации Стародуба по социальным вопросам Вадима Покаместова, в целом совместная работа медиков, социальных работников, сотрудников сферы образования, комиссии по делам несовершеннолетних и отдела молодежной политики дает положительные результаты.
Об этом свидетельствует минимальный уровень младенческой смертности – 14 на 1000 новорожденных.
Однако число случаев, когда матери решили избавиться от ребенка, превосходит число случаев пополнения стародубских семей.
За полгода стародубские женщины сделали 76 абортов. За это же время на свет появились 73 младенца.
Вадим Покаместов заявил о том, что снижение уровня искусственного прерывания беременности должно стать задачей номер один для всех ответственных ведомств.
«Конечно, мы обеспечиваем весь комплекс мер, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости, поддерживаем молодые семьи, работаем с неблагополучными семьями, осуществляем диспансеризацию, однако наше особое внимание считаю необходимым обратить на предотвращение абортов», – также сообщил Покаместов.
Новости регионов
08 Августа, 2017
|+14
|$61
|€71
Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех» по Северо-Западному региону провела «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства Новгородской области в Великом Новгороде.
Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в июле 2017 года превысило 500 тыс.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) в первом полугодии 2017 года. За отчетный период предприятием исполнено 816 договоров ТП.
С 8 августа по 11 августа, с 8:00 до 17:00, пройдут ремонтные работы на железнодорожном переезде 423 км, расположенном рядом со станцией Навля. Работы пройдут в рамках комплексной программы по развитию и ремонту инфраструктуры в зоне переездов, которая направлена на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.