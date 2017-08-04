В Брянскую область пришли дожди
В ГУ МЧС по Брянской области сообщили об установившейся в регионе дождливой погоде.
По данным ведомства, во вторник, 8 августа, в Брянской области ожидается переменная облачность, днем дождь.
Ветер переменных направлений, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
Новости регионов
08 Августа, 2017
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