В Брянскую область пришли дожди

С 8 августа по 11 августа, с 8:00 до 17:00, пройдут ремонтные работы на железнодорожном переезде 423 км, расположенном рядом со станцией Навля. Работы пройдут в рамках комплексной программы по развитию и ремонту инфраструктуры в зоне переездов, которая направлена на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.