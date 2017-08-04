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В Брянскую область пришли дожди

Опубликовано Сегодня, 10:30

В ГУ МЧС по Брянской области сообщили об установившейся в регионе дождливой погоде.

По данным ведомства, во вторник, 8 августа, в Брянской области ожидается переменная облачность, днем дождь.

Ветер переменных направлений, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

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