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После гибели 15-летней девочки в Юдиново взялись за заброшенные здания

Опубликовано Сегодня, 16:48

После гибели 15-летней девочки прокуратура потребовала от администрации Юдиново Погарского района найти собственников или взять на баланс заброшенные здания.

Напомним, трагедия произошла 30 июля. Рухнувшая в заброшенном трехэтажном кирпичном здании бетонная плита погребла под собой 15-летнюю школьницу. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как показала прокурорская проверка, здание не состоит в реестре муниципальной собственности сельского поселения. В Едином государственном реестре недвижимости сведения о правах на недвижимость отсутствуют.

При этом в Юдиново расположены еще пять зданий, состояние которых представляет угрозу жизни и здоровью людей.

Местные чиновники мер по установлению собственников или обращению зданий и участков в муниципальную собственность не приняли. Доступ к опасным строениям не ограничен.

В адрес главы Юдиновского сельского поселения прокуратура внесла представление.

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