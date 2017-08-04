После гибели 15-летней девочки в Юдиново взялись за заброшенные здания
После гибели 15-летней девочки прокуратура потребовала от администрации Юдиново Погарского района найти собственников или взять на баланс заброшенные здания.
Напомним, трагедия произошла 30 июля. Рухнувшая в заброшенном трехэтажном кирпичном здании бетонная плита погребла под собой 15-летнюю школьницу. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как показала прокурорская проверка, здание не состоит в реестре муниципальной собственности сельского поселения. В Едином государственном реестре недвижимости сведения о правах на недвижимость отсутствуют.
При этом в Юдиново расположены еще пять зданий, состояние которых представляет угрозу жизни и здоровью людей.
Местные чиновники мер по установлению собственников или обращению зданий и участков в муниципальную собственность не приняли. Доступ к опасным строениям не ограничен.
В адрес главы Юдиновского сельского поселения прокуратура внесла представление.
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