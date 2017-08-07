Брянский боец Виталий Минаков стал многодетным отцом
В семье прославленного брянского бойца Виталия Минакова родился третий ребенок.
3 августа на свет появился сын Виталия Минакова. Вес новорожденного – 4,05 килограмма, рост – 56 сантиметров.
Мальчика супруги решили назвать Дмитрием.
В семье Минаковых это уже третий ребенок после сына Романа и дочери Полины. Сам Виталий Минаков не раз признавался, что мечтает воспитывать много детей.
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09 Августа, 2017
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