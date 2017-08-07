В Брянском районе открылась «пароходная» выставка

В историко-краеведческом музее Брянского района открылась выставка «Брянские пароходы», посвященная 321-й годовщине создания российского флота.

Автор выставки – сотрудник музея Григорий Кожурин. На открытии он рассказал, что главная брянская река Десна раньше была судоходной. Вблизи ее берегов в XIX веке располагались заводы Брянского общества (ныне БМЗ) и Радицкий завод, принадлежавший промышленнику Мальцову (сегодня это завод «Тролза», бывший ЗИУ – завод имени Урицкого, выпускающий троллейбусы в городе Энгельсе Саратовской области). Когда-то на них изготавливались пароходы для плавания по Десне и Днепру.

Выставка продлится до конца августа.