В Брянском районе открылась «пароходная» выставка
В историко-краеведческом музее Брянского района открылась выставка «Брянские пароходы», посвященная 321-й годовщине создания российского флота.
Автор выставки – сотрудник музея Григорий Кожурин. На открытии он рассказал, что главная брянская река Десна раньше была судоходной. Вблизи ее берегов в XIX веке располагались заводы Брянского общества (ныне БМЗ) и Радицкий завод, принадлежавший промышленнику Мальцову (сегодня это завод «Тролза», бывший ЗИУ – завод имени Урицкого, выпускающий троллейбусы в городе Энгельсе Саратовской области). Когда-то на них изготавливались пароходы для плавания по Десне и Днепру.
Выставка продлится до конца августа.
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