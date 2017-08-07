В Володарском районе Брянска снесут 19 ларьков

Володарский район Брянска очистят от 19 нестационарных торговых объектов.

Именно столько незаконных торговых точек выявила районная администрация.

Собственникам направили предупреждения о демонтаже – часть из них решили снести киоски своими силами, а затем подать заявки на участие в аукционе, чтобы получить законное право торговать в Володарском районе. Остальные конструкции снесут принудительно.

По словам главы Брянска Александра Хлиманкова, стоимость торгового места на аукционе доходит до 240 тысяч рублей – пользоваться им можно в течение нескольких лет.

«Администрация района должна владеть точной информацией о количестве работающих киосков, не включенных в схему. Не должно быть избирательного подхода в этом вопросе. Установить нестационарный торговый объект можно только после победы в аукционе по единым для всех правилам!» – сообщил Хлиманков.