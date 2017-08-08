Брянский блогер высмеял «гигантов мысли» из областного правительства
Брянский блогер и участник интернет-программы «Вдребезги» Николай Виткевич возмущен идеей областного правительства создать в регионе молодежный интернет-портал.
Напомним, брянские чиновники решили во исполнение президентской «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» реализовать проект «Молодежные медиаресурсы», который позволит «размещать видео, фото и текстовые материалы, созданные детьми и подростками под руководством педагогов». Предполагается, что на работу молодежного портала потребуется 2 миллиона рублей в год.
Начинание позволит брянскому правительству отчитаться о том, что регион «в числе первых в России в этом важнейшем направлении по работе с молодежью.
«Я давно подозревал, что наши брянские власти являются полнейшими дикарями в плане пользования Интернетом. И вот получил очередное подтверждение этому», – сообщил в своем блоге Николай Виткевич.
«Люди!!! Помогите!!! Расскажите этим «гигантам мысли», что соцсети уже существуют и никаких затрат не требуют!!!» – также отмечает он.
Новости регионов
10 Августа, 2017
|+13
|$60
|€71
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» фиксирует рост популярности сервиса «Видеопрокат» (видео-по-запросу) услуги «Интерактивное ТВ».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) в первом полугодии 2017 года. За отчетный период предприятием исполнено 816 договоров ТП.
С 8 августа по 11 августа, с 8:00 до 17:00, пройдут ремонтные работы на железнодорожном переезде 423 км, расположенном рядом со станцией Навля. Работы пройдут в рамках комплексной программы по развитию и ремонту инфраструктуры в зоне переездов, которая направлена на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.