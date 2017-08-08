Брянский блогер высмеял «гигантов мысли» из областного правительства

Брянский блогер и участник интернет-программы «Вдребезги» Николай Виткевич возмущен идеей областного правительства создать в регионе молодежный интернет-портал.

Напомним, брянские чиновники решили во исполнение президентской «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» реализовать проект «Молодежные медиаресурсы», который позволит «размещать видео, фото и текстовые материалы, созданные детьми и подростками под руководством педагогов». Предполагается, что на работу молодежного портала потребуется 2 миллиона рублей в год.

Начинание позволит брянскому правительству отчитаться о том, что регион «в числе первых в России в этом важнейшем направлении по работе с молодежью.

«Я давно подозревал, что наши брянские власти являются полнейшими дикарями в плане пользования Интернетом. И вот получил очередное подтверждение этому», – сообщил в своем блоге Николай Виткевич.

«Люди!!! Помогите!!! Расскажите этим «гигантам мысли», что соцсети уже существуют и никаких затрат не требуют!!!» – также отмечает он.