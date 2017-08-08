Брянцы забросали парк «Металлург» бутылками и тарой от закусок

Отдыхающие замусорили парк «Металлург» в Бежицком районе Брянска.

Возмущенные местные жители бьют тревогу в соцсетях.

«Грязь и мусор в парке на Металлурге. Неделю звонила в администрацию Бежицкого района, в коммунальный отдел – ответа не было. Когда дозвонилась-таки, перекидывают от «специалиста» к «специалисту». Люди уже сами убирают, но товарищи отдыхающие приносят все новые бутылки, окурки и пакеты», – жалуется автор снимков, сделанных в парке.

В комментариях горожане отмечают, что виноваты «власти – в том, что вовремя не вывозят мусор, люди – в том, что видят, что мусорки переполнены».

«Это понять невозможно», «Такое ощущение, что люди выходят на улицу пожрать и выпить, а потом хорошенечко выс…ться перед домом», «Вот и видно, как воспитывают людей. Пить на улице, мусорить в парках, курить в общественном месте. Власти только издают указы, раздают приказы, но не работают за копейки. Им не гулять в этих парках. Может, лучше в парках установить камеры и штрафовать тех, кто все разрушает, мусорит? Пусть героев знают в лицо», – пишут брянцы.









