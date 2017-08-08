Треть фруктов и овощей, ввозимых в Брянскую область, заражены вредителями
Количество импортной сельскохозяйственной продукции, в которой обнаруживаются опасные вредители, в первом полугодии 2017 года в Брянской области выросло на треть.
По данным управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, рост на 30% связан с возобновлением ввоза фруктов и овощей из Турции.
Кроме этого, опасная продукция прибывала из Молдавии, Сербии, Марокко, Македонии, Испании, Италии, а также из Белоруссии. Но количество турецких зараженных товаров оказалось в два раза больше, удельного веса прочего некачественного импорта. Всего в 2017 году в Брянской и Смоленской областях Россельхознадзор выявил 45 партий зараженной вредителями продукции. Ее общий вес – 500 тонн.
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