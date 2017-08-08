В Володарском районе Брянска демонтируют все конструкции гипермаркета «Европа»

В Володарском районе Брянска проводят топографическую съемку и геологические изыскания для демонтажа свай и труб на месте строительства гипермаркета «Европа».

Узнать тип почвы и глубину поверхностных вод необходимо для дальнейшего привлечения техники. Демонтаж проводится по решению суда, исполнение которого контролируют приставы. Какой будет дальнейшая судьба территории гидропарка, не ясно, варианты благоустройства не рассматривались.

«Демонтаж проходит в интересах одного из жителей Володарского района, - сообщил старший судебный пристав Роман Машинистов. - Требований по благоустройству русла реки Голубка исполнительный лист не содержит».

Меж тем, ранее инвестор полностью разработал схему благоустройства этой части района. В 2012 году на месте заброшенного более 20 лет и замусоренного гидропарка на улице Пушкина решили построить магазин. Идею поддержали горожане на публичных слушаниях. Особенно жителей Володарского района радовал тот факт, что инвестор, группа компаний «Промресурс», намеревался преобразить и близлежащую территорию: построить фонтан, облагородить зоны отдыха, выполнить озеленение, обустроить освещенные зоны для прогулок. Всего на благоустройство планировалось потратить около 100 миллионов рублей.

Ручей Голубка, который тек по этому участку в полуразрушенных бетонных лотках, изношенных трубах и частично по поверхности, было решено пустить по закрытому водопропускному коллектору. Группа компаний «Промресурс», приобретшая землю под гипермаркет в собственность, на данный момент уже успела его частично построить.

«Так как здесь высокий уровень грунтовых вод, земельный участок подтапливается в естественных условиях. Для качества и состояния земли, а также для жителей соседних домов закрытый коллектор лучше, потому что препятствует заболачиванию и подтоплениям», - отметила начальник юридического отдела группы компаний «Промресурс» Татьяна Череднеченко.

Однако в 2017 году власти перевели проданный участок из зоны застройки - в рекреационную зону, а теперь суд принял решение убрать все, что уже успела возвести группа компаний «Промресурс».