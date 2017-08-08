Поиск по сайту

В Володарском районе Брянска демонтируют все конструкции гипермаркета «Европа»

Опубликовано Сегодня, 13:27

В Володарском районе Брянска проводят топографическую съемку и геологические изыскания для демонтажа свай и труб на месте строительства гипермаркета «Европа».

Узнать тип почвы и глубину поверхностных вод необходимо для дальнейшего привлечения техники. Демонтаж проводится по решению суда, исполнение которого контролируют приставы. Какой будет дальнейшая судьба территории гидропарка, не ясно, варианты благоустройства не рассматривались.

«Демонтаж проходит в интересах одного из жителей Володарского района, - сообщил старший судебный пристав Роман Машинистов. - Требований по благоустройству русла реки Голубка исполнительный лист не содержит».

Меж тем, ранее инвестор полностью разработал схему благоустройства этой части района. В 2012 году на месте заброшенного более 20 лет и замусоренного гидропарка на улице Пушкина решили построить магазин. Идею поддержали горожане на публичных слушаниях. Особенно жителей Володарского района радовал тот факт, что инвестор, группа компаний «Промресурс», намеревался преобразить и близлежащую территорию: построить фонтан, облагородить зоны отдыха, выполнить озеленение, обустроить освещенные зоны для прогулок. Всего на благоустройство планировалось потратить около 100 миллионов рублей.

Ручей Голубка, который тек по этому участку в полуразрушенных бетонных лотках, изношенных трубах и частично по поверхности, было решено пустить по закрытому водопропускному коллектору. Группа компаний «Промресурс», приобретшая землю под гипермаркет в собственность, на данный момент уже успела его частично построить.

В Володарском районе Брянска демонтируют все конструкции гипермаркета «Европа»

«Так как здесь высокий уровень грунтовых вод, земельный участок подтапливается в естественных условиях. Для качества и состояния земли, а также для жителей соседних домов закрытый коллектор лучше, потому что препятствует заболачиванию и подтоплениям», - отметила начальник юридического отдела группы компаний «Промресурс» Татьяна Череднеченко.

Однако в 2017 году власти перевели проданный участок из зоны застройки - в рекреационную зону, а теперь суд принял решение убрать все, что уже успела возвести группа компаний «Промресурс».

 7520
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Инвестор продолжает борьбу за «Европу» в Брянске
  • Брянцы выйдут на митинг в поддержку строительства «Европы»
  • Приставы собираются принудительно снести сооружения «Европы» в Брянске
  • Торговый центр «Европа» на Володарке строить не будут
  • Строительство гипермаркета в Володарском районе остановлено
    • Новости регионов
    Смоленские фитосанитары забраковали партию нектаринов из Сербии
    17:20:34 10-08-2017
    Более 19 тонн нектаринов из Сербии 9 августа не пропустили в Смоленскую область сотрудники Россельхознадзора, об этом сообщила пресс-служба профильного управления.
    Смоленский противотуберкулезный диспансер собирается закупить реагентов на 5 млн рублей с лишним
    15:54:08 10-08-2017
    5 миллионов 378 тысяч 865 рублей собирается потратить предприятие «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» на закупку реагентов для диагностики туберкулеза, об этом сообщил портал госзакупок России.
    По улице Тенишевой в Смоленске временно ограничат движение электротранспорта
    15:01:06 10-08-2017
    Трамваи временно не будут ходить по улице Тенишевой в областном центре  12 августа, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Смоленска.
    Возгорание на Чуриловском переулке в Смоленске. На гашение фабрики «Шарм» выезжали 20 спасателей
    14:49:07 10-08-2017
    20 спасателей отправились на тушение пожара, случившегося около двух часов дня 10 августа в областном центре на Чуриловском переулке, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    В Смоленске на Рославльском кольце образовался затор из машин
    14:27:45 10-08-2017
    Пробка на дороге из автомобилей образовалась на Рославльском кольце в областном центре 10 августа, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Директор смоленской коммерческой организации ответит в суде за неуплату налогов
    14:18:40 10-08-2017
    Сотрудники СУ СК РФ по Смоленской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, об этом сообщила пресс-служба профильного управления.
    10 Августа, 2017
    		 +20 $60€71
    Лента новостей
    Сегодня, 18:29
    С 14 августа в Брянске начнется месячник по благоустройству
    Сегодня, 17:15
    В пятницу 11 августа на дорогах Брянска пройдут «сплошные проверки»
    Сегодня, 15:52
    В Брянске неизвестный велосипедист сбил маленького ребенка и скрылся с места происшествия
    Сегодня, 14:35
    В Брянске подросток избил и ограбил на улице 28-летнего мужчину
    Сегодня, 13:27
    В Володарском районе Брянска демонтируют все конструкции гипермаркета «Европа»
    Сегодня, 12:33
    В Брянской области откроют 20 площадок ГТО и проведут соревнования по воркауту
    Сегодня, 11:18
    Трехлетний ребенок попал под колеса Volkswagen Passat в Клинцах
    Сегодня, 10:05
    В Володарском районе Брянска ночью горел нежилой дом
    Сегодня, 09:01
    Халатность при обслуживании дома стала причиной гибели 4 человек в Брянске
    Сегодня, 09:00
    В I полугодии 2017 года средняя зарплата в Брянской области выросла на 6%
    Сегодня, 08:11
    Треть фруктов и овощей, ввозимых в Брянскую область, заражены вредителями
    Сегодня, 08:00
    В Брянске ищут 32-летнего мужчину, ушедшего из дома 2 августа
    Вчера, 19:00
    Брянский блогер высмеял «гигантов мысли» из областного правительства (ВИДЕО)
    Вчера, 18:20
    Брянцы забросали парк «Металлург» бутылками и тарой от закусок (ФОТО)
    Вчера, 17:40
    Потерявшийся в Суземском районе пенсионер сам выбрался из леса
    Вчера, 17:00
    В Брянской области выросло число коррупционеров
    Вчера, 16:20
    Брянец украл из ларька сигареты, алкоголь и продукты на 42,5 тысячи рублей
    Вчера, 15:40
    Брянский симфонический оркестр дал 47 концертов во Франции и Польше
    Вчера, 15:00
    Брянцы требуют остановить уничтожение Круглого сквера
    Вчера, 14:20
    29-летний житель Унечи больше двух месяцев прятал в квартире труп жены
    Вчера, 13:40
    В Брянске перебегавший дорогу пенсионер попал под «ВАЗ»
    Вчера, 13:00
    В Володарском районе Брянска снесут 19 ларьков
    Вчера, 12:30
    Бежичане сами создали образцовый двор в Брянске (ФОТО)
    Вчера, 12:00
    В брянском селе пьяный 17-летний водитель мопеда сбил 15-летнего пешехода
    Вчера, 11:30
    В Брянском районе открылась «пароходная» выставка
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:01
    Чевапчичи из мраморной говядины «Мираторг» успешно прошли проверку качества независимой инспекцией потребителей в Брянске
    Вчера, 14:19
    С начала 2017 года Брянский филиал Россельхозбанка увеличил эмиссию зарплатных карт на 15%
    8-08-2017, 17:02
    Брянский филиал Россельхозбанка поздравил горожан с Днем железнодорожника
    8-08-2017, 16:10
    Нужна только победа. Поможет ли обновление состава брянскому «Динамо»?
    8-08-2017, 11:25
    Брянский Губернаторский симфонический оркестр в шестой раз принял участие в большом гастрольном туре по городам Польши и Франции.
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянцев просят спасти 11 «далматинцев»
    Новости Происшествия
    Из-за тройного ДТП на Авиационной в Брянске образовалась пробка
    Новости Происшествия
    «Задом выезжали и прямо в столб»: цыганский «ВАЗ» перевернулся в Брянске
    Новости Происшествия
    Площадь Ленина в Брянске оцепили из-за угрозы взрыва
    Общество О главном
    Бежичане сами создали образцовый двор в Брянске
    Новости партнёров
    Опора России
    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.

    Ростелеком новости
    Более 1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» во втором квартале 2017 года

    Более 1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» во втором квартале 2017 года

    «Ростелеком» фиксирует рост популярности сервиса «Видеопрокат» (видео-по-запросу) услуги «Интерактивное ТВ».

    МРСК новости
    Во втором полугодии Брянскэнерго отремонтирует 170 трансформаторных подстанций

    Во втором полугодии Брянскэнерго отремонтирует 170 трансформаторных подстанций

    В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» приступили к выполнению мероприятий ремонтной программы, запланированных на второе полугодие 2017 года.

    РЖД новости
    Переезд 423 км на станции Навля закроют на ремонт с 8 по 11 августа

    Переезд 423 км на станции Навля закроют на ремонт с 8 по 11 августаС 8 августа по 11 августа, с 8:00 до 17:00, пройдут ремонтные работы на железнодорожном переезде 423 км, расположенном рядом со станцией Навля. Работы пройдут в рамках комплексной программы по развитию и ремонту инфраструктуры в зоне переездов, которая направлена на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.