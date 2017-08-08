С 14 августа в Брянске начнется месячник по благоустройству
Месячник по благоустройству города, приуроченный ко Дню освобождения Брянска от фашистских захватчиков, начнется 14 августа и продлится до 15 сентября.
Данное постановление подписал глава администрации Брянска Александр Макаров.
Помимо уборки, коммунальные службы города намерены привести в порядок памятники, обелиски и мемориальные доски воинам, погибшим в годы Великой Отечественной. Помогать в «генеральной уборке» им будут коллективы предприятий и организаций, а также неравнодушные жители города.
Также известно, что в период месячника запланированы два общегородских субботника, которые состоятся 19 августа и 2 сентября.
Новости регионов
10 Августа, 2017
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