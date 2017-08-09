На обновление дороги в Фокинском районе Брянска потратят 20 млн рублей
Строительство дороги началось в Фокинском районе Брянска. Капитальный ремонт затронет участок от дома № 138 по проспекту Московскому до дома № 113 по улице Уральской.
Работать на объекте начала компания ООО «Профдорстрой», ранее выполнявшая ремонт проспекта Московского. Стоимость новой магистрали протяженность около одного километра – 20 млн рублей. Кроме покрытия дороги подрядчик должен обустроить тротуар и наружное освещение.
На объекте уже выполнены подготовительные и земляные работы, завершена планировка территории, установлены железобетонные опоры. Подходит к концу установка бордюра и укладка щебеночного основания.
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11 Августа, 2017
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