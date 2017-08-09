На обновление дороги в Фокинском районе Брянска потратят 20 млн рублей

Строительство дороги началось в Фокинском районе Брянска. Капитальный ремонт затронет участок от дома № 138 по проспекту Московскому до дома № 113 по улице Уральской.

Работать на объекте начала компания ООО «Профдорстрой», ранее выполнявшая ремонт проспекта Московского. Стоимость новой магистрали протяженность около одного километра – 20 млн рублей. Кроме покрытия дороги подрядчик должен обустроить тротуар и наружное освещение.

На объекте уже выполнены подготовительные и земляные работы, завершена планировка территории, установлены железобетонные опоры. Подходит к концу установка бордюра и укладка щебеночного основания.