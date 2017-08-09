Деревянный мост через Десну построили в Трубчевском районе
Всего месяц потребовался для строительства деревянного моста в Трубчевском районе Брянской области.
Новая переправа через реку Десна связывает лесной поселок Солька с деревней Городцы.
Ранее каждый год для жителей этих населенных пунктов устанавливали понтонный мост, который приходилось разбирать на зиму. В холодное время года люди были вынуждены переходить реку по льду или делать крюк в 30 километров.
На строительство нового моста потребовалось около семи млн рублей из дорожного фонда. Правда, кроме самого моста, нужно отремонтировать и грунтовую дорогу к нему, так как ее размыло сильными ливнями.
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11 Августа, 2017
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