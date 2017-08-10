Два брата из Трубчевска ждут новых любящих родителей
Четырехлетний Александр и 12-летний Андрей из Трубчевска остались без попечения родителей и ждут тех, кто заберет их в свою семью.
Одинокая мать мальчиков ограничена в родительских правах. Родственников, которые могли бы взять детей на воспитание, у ребят нет.
Воспитатели говорят, что мальчики дружны между собой и всегда поддерживают друг друга. Оба они добрые, общительные и подвижные.
Все, кто бы хотел взять их на воспитание в свою семью, могут позвонить по тел. 8(48352) 2-21-29 в отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района.
Новости регионов
12 Августа, 2017
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