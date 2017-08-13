В Брянске пройдет сбор донорской крови

Заместитель прокурора Ленинского района Смоленска 14 августа 2017 года отменил незаконное, на его взгляд, постановление о возбуждении уголовного дела по факту пожара на фабрике «Шарм», однако в смоленском Следкоме с этим не согласны и готовы обжаловать решение прокурора, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.