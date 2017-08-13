В Брянске пройдет сбор донорской крови
Благотворительная акция по сбору донорской крови пройдет на площадке около ТРЦ «Аэропарк» в Брянске в четверг, 17 августа.
Мобильная лаборатория с 9.00 до 13.00 будет работать по адресу: улица Объездная, дом 30. Сдать кровь примут от тех, кому уже исполнилось 18 лет.
Мероприятие организовано благотворительным фондом «Милосердие» и областной станцией переливания крови.
Новости регионов
15 Августа, 2017
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