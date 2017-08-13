В Брянске проверили школьные автобусы

В канун нового учебного года сотрудники городского ГИБДД проверили техническое состояние школьных автобусов.

Всего в Брянске эксплуатируется шесть школьных автобусов, которые числятся на балансе школ № 29 и № 30, гимназий № 1 и № 3, лицея № 1, а также кадетской школы имени Героя России Шкурного.

Инспекторы тщательно осмотрели каждый из автобусов, проверяя их внешний вид, техническое состояние, «возраст» и документацию.

Еще одно обязательное требование - наличие цифрового тахографа. На сегодняшний все школьные автобусы города оборудованы техникой, которая записывает информацию о пройденном пути, остановках, скорости, а также режиме работы и отдыхе водителя.

Также Госавтоинспекция проверила наличие нарушений ПДД у водителей автобусов, которые с 1 сентября выйдут в рейсы.

«Все водители школьных автобусов Брянска от сотрудников Госавтоинспекции получили допуск к работе», - отмечают в пресс-службе ведомства.