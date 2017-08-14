В Брянске обучат наблюдателей для предстоящих выборов

Избирательная комиссия Брянской области объявила набор в «Открытую школу наблюдателей» в рамках подготовки к единому дню голосования 10 сентября 2017 года.

Занятия будут проводиться в течение одного дня – 1 сентября. Обучать будут члены и сотрудники аппарата брянского избиркома, прокуратуры, судов и другие лица, обеспечивающие подготовку и проведение выборов.

На занятиях затронут правовые основы наблюдения за голосованием и подсчетом голосов, поговорят о статусе наблюдателя и организации процесса голосования на участке, подсчете голосов, составлении протокола об итогах голосования и других важных этапах выборов.

Подать заявку на посещение «Открытой школы наблюдателей» нужно до 28 августа. Ее необходимо в письменном виде передать в Избирательную комиссию Брянской области по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, д. 33. Количество слушателей школы ограничено.