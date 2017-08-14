Мэрия Брянска в шестой раз попытается продать свою долю в гостинице «Центральная»
Акции брянской гостиницы «Центральной» вновь выставят на аукцион, сообщает официальный сайт городской администрации.
Аукцион состоится 21 сентября. На торги выставят 31 364 акций гостиницы, что составляет 19,75% ее уставного капитала. Начальная стоимость данного пакета составит 27 904 000 рублей.
Напомним, что предыдущие попытки продать акции гостиницы не увенчались успехом. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия покупателей.
Новости регионов
16 Августа, 2017
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