В Новозыбкове массово гибнут голуби

О массовой гибели птиц в брянском Новозыбкове сообщили подписчики паблика «Новозыбков LIVE».

По словам очевидцев, около местного озера, которое жители города прозвали Лебединым, были обнаружены около 15 мертвых голубей.

Как предполагает автор публикации в социальной сети, птиц могли чем-то отравить.

«Три дня назад ходил гулять к парку через кафе у озера. Там тоже был парализованный голубь», - отмечает один из комментаторов сообщения.