В Новозыбкове массово гибнут голуби
О массовой гибели птиц в брянском Новозыбкове сообщили подписчики паблика «Новозыбков LIVE».
По словам очевидцев, около местного озера, которое жители города прозвали Лебединым, были обнаружены около 15 мертвых голубей.
Как предполагает автор публикации в социальной сети, птиц могли чем-то отравить.
«Три дня назад ходил гулять к парку через кафе у озера. Там тоже был парализованный голубь», - отмечает один из комментаторов сообщения.
Новости регионов
16 Августа, 2017
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