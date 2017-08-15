От амнистированного брянского чиновника требуют возместить нанесенный ущерб
Прокуратура Почепского района Брянской области обратилась в суд с иском о взыскании с освобождённого от наказания экс-главы района Алексея Малашенко нанесенного муниципалитету ущерба.
В 2015 году Малашенко незаконным путем вывел трехкомнатную квартиру площадью более 70 кв м из специализированного жилищного фонда муниципалитета. Помещение предоставили не нуждавшемуся в жилье человеку, который ее потом приватизировал.
В апреле 2017 года суд признал Малашенко виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Его лишили права занимать должности в органах власти государственного и муниципального уровня на три года. Однако от наказания экс-чиновника освободили по амнистии.
При этом ущерб, нанесенный району его незаконными действиями, превышает 1,4 млн рублей.
Новости регионов
17 Августа, 2017
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