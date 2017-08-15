Поиск по сайту

От амнистированного брянского чиновника требуют возместить нанесенный ущерб

Опубликовано Вчера, 17:31

Прокуратура Почепского района Брянской области обратилась в суд с иском о взыскании с освобождённого от наказания экс-главы района Алексея Малашенко нанесенного муниципалитету ущерба.

В 2015 году Малашенко незаконным путем вывел трехкомнатную квартиру площадью более 70 кв м из специализированного жилищного фонда муниципалитета. Помещение предоставили не нуждавшемуся в жилье человеку, который ее потом приватизировал.

В апреле 2017 года суд признал Малашенко виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Его лишили права занимать должности в органах власти государственного и муниципального уровня на три года. Однако от наказания экс-чиновника освободили по амнистии.

При этом ущерб, нанесенный району его незаконными действиями, превышает 1,4 млн рублей.

 1360
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Бывшему брянскому губернатору Денину отказали в УДО
  • Пьяного замглавы Почепской администрации задержали за дачу взятки
  • Экс-главу Почепской администрации обвинили в квартирной афере
  • В Почепе подозревается в преступлении экс-глава района
  • Замначальника Гомельского УВД ждёт суда в Минске
    • Новости регионов
    Инцидент с падением футбольных ворот в Десногорске заинтересовал смоленский следком
    20:45:56 16-08-2017
    Смоленские следователи начали проверку по опубликованным в СМИ данным о девочке, получившей травмы во время падения футбольных ворот в Десногорске, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
    Ремонт завершен. На улице Николаева в Смоленске вновь пошли трамваи
    20:31:06 16-08-2017
    Движение трамваев вновь возобновили по улице Николаева в областном центре 16 августа, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Смоленска.
    В Смоленске ограничили проезд для автомобилей по улице Соболева
    20:14:13 16-08-2017
    Движение транспорта в областном центре закрыли по улице Соболева с 16 по 21 августа, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Смоленска.
    Второй сбитый пешеход за день. На Рославльском шоссе мужчина угодил под авто
    17:51:19 16-08-2017
    Мужчина угодил под колеса машины на Рославльском шоссе в областном центре 16 августа, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Подозреваемый в краже ювелирных украшений у пенсионерки задержан в Десногорске
    16:51:27 16-08-2017
    18-летний житель Десногорска, придя в гости к другу, решил похитить драгоценности, сейчас подозреваемый задержан, и ему грозит срок, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Смоленские велосипедисты могут принять участие в фестивале «Старица Днепра»
    15:10:56 16-08-2017
    Велосипедисты со Смоленска, из ближнего зарубежья, а также разных регионов России соберутся 19 августа в деревне Боровая на фестивале «Старица Днепра», об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    17 Августа, 2017
    		 +16 $60€70
    Лента новостей
    Вчера, 17:31
    От амнистированного брянского чиновника требуют возместить нанесенный ущерб
    Вчера, 16:57
    Брянское городское автотранспортное предприятие получило 14 новых автобусов
    Вчера, 15:26
    В Клинцах грабитель с ножом напал на женщину
    Вчера, 15:16
    28-летний мужчина утонул в озере Прорва в Брянске
    Вчера, 14:31
    Главврача брянской психбольницы задержали с поличным при получении взятки
    Вчера, 13:22
    В Брянске грузовик переехал ногу водителю и протаранил две иномарки
    Вчера, 12:10
    В Новозыбкове массово гибнут голуби
    Вчера, 11:15
    Мэрия Брянска в шестой раз попытается продать свою долю в гостинице «Центральная»
    Вчера, 09:51
    Водителей с детьми проверят в Брянске
    Вчера, 09:42
    В Брянске обустроили пешеходный переход на улице Союзной
    Вчера, 08:46
    Четыре многоэтажки в Брянске остались без холодной воды
    Вчера, 08:39
    В Брянске обучат наблюдателей для предстоящих выборов
    15-08-2017, 17:10
    Семеро брянцев осуждены за незаконные банковские операции на 74 млн рублей
    15-08-2017, 16:40
    Летевший из Брянска в Симферополь самолет экстренно сел в Краснодаре
    15-08-2017, 15:45
    В Брянске проверили школьные автобусы
    15-08-2017, 13:52
    В Фокинском районе Брянска ночью сгорел жилой дом
    15-08-2017, 12:39
    Прокуратура Брянска поставила перед городскими властями вопрос о создании приюта для собак
    15-08-2017, 11:56
    Ранее судимый житель Брянска вытащил деньги из ящика для пожертвований в храме
    15-08-2017, 10:50
    Чиновник из Брянской области ответит в суде за махинации с квартирой
    15-08-2017, 09:31
    Сотрудниц брянского отдела соцзащиты признали виновными в мошенничестве
    15-08-2017, 09:16
    На улице Крахмалёва в Брянске сбили женщину-пешехода
    15-08-2017, 08:50
    Град размером с яйцо побил крыши и урожай в Брянске
    15-08-2017, 08:32
    В Брянске пройдет сбор донорской крови
    14-08-2017, 18:28
    Житель Брянска проведет более девяти лет в колонии за убийство соседа
    14-08-2017, 16:47
    Набережную и Семеновский сквер в Брянске обещают сдать ко Дню города
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:52
    Варяг прокачал пловцов Брянска
    Вчера, 15:45
    Незабываемое первое сентября от МегаФона и Instinct
    Вчера, 12:20
    «Мираторг» удвоит число рабочих мест для жителей сельских районов Тульской области до конца 2017 г.
    Вчера, 11:47
    Не пустили в «Европу»: Брянские приставы начали демонтаж гипермаркета в Володарке
    15-08-2017, 14:48
    Центру реабилитации инвалидов окажут поддержку
    Актуальные темы
    Происшествия Новость дня
    Град размером с яйцо побил крыши и урожай в Брянске
    Происшествия О главном
    В Брянске сфотографировали коров, пасущихся у отделения банка
    Новости Происшествия
    Чиновник из Брянской области ответит в суде за махинации с квартирой
    Общество Новость дня
    Набережную и Семеновский сквер в Брянске обещают сдать ко Дню города
    Происшествия О главном
    Семеро брянцев осуждены за незаконные банковские операции на 74 млн рублей
    Новости партнёров
    Опора России
    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.

    Ростелеком новости
    Телевидение от «Ростелекома» во всех телевизорах квартиры

    Брянский филиал «Ростелекома» предлагает новым и существующим абонентам принять участие в акции «Мультирум в подарок».

    МРСК новости
    Работники Брянскэнерго приняли участие в «Дне безопасности» в летнем лагере «Ручеек»

    Сотрудники Унечского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» рассказали детям, отдыхающим в летнем оздоровительном лагере «Ручеек» в Унечском районе, о правилах электробезопасности.

    РЖД новости
    Движение автотранспорта на переезде 136 км рядом с платформой Мальцевская будет осуществляться в реверсивном режиме во время ремонта

    Движение автотранспорта на переезде 136 км рядом с платформой Мальцевская будет осуществляться в реверсивном режиме во время ремонтаБрянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.