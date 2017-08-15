В преддверии Дня города в Брянске проведут два субботника
Первая из двух генеральных уборок Брянска, запланированных в преддверии Дня города, состоится в пятницу, 18 августа.
Волонтеры помогут коммунальщикам ликвидировать несанкционированные свалки и благоустроить памятные места, связанные с трагическими страницами Великой Отечественной войны. Кроме этого, потребуется помощь в наведении порядка на особо охраняемых природных территориях Верхний и Нижний Судки, в районе озера Мутное, в пойме Десны, в парке Соловьи и в других местах.
Напомним, что месячник по благоустройству стартовал в Брянске 14 августа. В Бежицком районе уже наводят порядок в парке на улице Клубной. В Советском районе убирают мусор в парке «Звёздный».
Новости регионов
17 Августа, 2017
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О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
Брянский филиал «Ростелекома» предлагает новым и существующим абонентам принять участие в акции «Мультирум в подарок».
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» подвели итоги метрологического обеспечения производства за 7 месяцев 2017 года.
В Брянском регионе Московской железной дороги с 20 августа по 20 сентября пройдет акция «Безопасная железная дорога». Мероприятие организовано на всем полигоне столичной магистрали специально перед началом нового учебного года, когда дети выходят с длительных летних каникул. Главная цель – напомнить подрастающему поколению, а также взрослым правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности будущим первоклассникам и тем, кто по пути в школу пересекает железную дорогу.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.