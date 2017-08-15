В преддверии Дня города в Брянске проведут два субботника

Первая из двух генеральных уборок Брянска, запланированных в преддверии Дня города, состоится в пятницу, 18 августа.

Волонтеры помогут коммунальщикам ликвидировать несанкционированные свалки и благоустроить памятные места, связанные с трагическими страницами Великой Отечественной войны. Кроме этого, потребуется помощь в наведении порядка на особо охраняемых природных территориях Верхний и Нижний Судки, в районе озера Мутное, в пойме Десны, в парке Соловьи и в других местах.

Напомним, что месячник по благоустройству стартовал в Брянске 14 августа. В Бежицком районе уже наводят порядок в парке на улице Клубной. В Советском районе убирают мусор в парке «Звёздный».