Ребенок тяжело пострадал в ДТП под Мглином: полиция ищет свидетелей
Брянская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в Мглинском районе, в результате которого тяжело пострадал ребенок.
Авария произошла 29 июля около 16.00. На 2-м километре дороги Ветлевка – Вормино столкнулись Chevrolet Klan и Chevrolet Aveo. Несовершеннолетний пассажир Chevrolet Aveo получил тяжелые травмы.
УМВД по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 2. Телефоны: 67-03-62, 8-919-191-18-25.
Новости регионов
18 Августа, 2017
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