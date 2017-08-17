Выходные в Брянской области будут жаркими

В Брянской области установилась жаркая погода.

По данным регионального ГУ МЧС, в субботу, 19 августа, в области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем составит 28-33 градуса.

В воскресенье, 20 августа, в регионе также будет жарко, без осадков. Жара продержится в Брянской области минимум до вторника.

В МЧС брянцев призвали соблюдать осторожность и принимать меры, чтобы не нанести вред своему организму.