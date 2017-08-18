В Брянске сфотографировали машину с полуголыми пассажирами на крыше
В Брянске необычные пассажиры иномарки попали в объектив других участников дорожного движения.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в районе «Аэропарка». На сделанных ими снимках видно, что двое полуголых молодых людей и взобрались на крышу машины во время движения, еще один устроился на двери.
«Это нормально?» – недоумевает автор фото в соцсетях.
«Это Брянск, значит, нормально», «Я не понимаю, как можно без работающего «стопаря» ездить?», «Учимся, как у тех ребят из Папуа – Новая Гвинея», – отмечают интернет-пользователи.
Одна из них недоумевает, куда смотрят автоинспекторы. «У меня как-то на днях ребенок в люк вылез. Полтора часа кукушку дурили. Выписали штраф за перевозку людей вне кабины. А тут на крыше раскатывают, и ни фига», – возмущается женщина.
Новости регионов
21 Августа, 2017
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