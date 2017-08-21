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Виткевич предупредил о педофиле-гомосексуалисте в Клинцах

Опубликовано Сегодня, 15:52

Брянский блогер Николай Виткевич рассказал об орудующем в Клинцах педофиле.

По его словам, 10-летний мальчик рассказал своему отцу о том, что ему через «Одноклассники» поступили странные предложения от незнакомого человека. В силу возраста, отмечает Виткевич, ребенок сути просьб не понял.

Отец мальчика сам просмотрел страницу и вызвал полицию. По данным Виткевича, «личность доброго дяди, интересующегося у ребенка, умеет ли он хранить тайны, и предлагавшего заняться сексом» установлена. Более того, он дал признательные показания о том, что делал ребенку непристойные предложения.

Однако, заявил Николай Виткевич, местные следственные органы отказались возбуждать уголовное дело против педофила под предлогом того, что ему помешали осуществить преступный замысел.

Блогер также сообщает, что располагает контактами подозреваемого и копиями документов.

Отец ребенка обжаловал отказ в прокуратуре.

«Хочется надеяться, что его обращение не останется без внимания, – заключил Виткевич. – Вспоминается, с каким трудом общественности удалось добиться от правоохранительных органов Брянской области расследования деяний 62-летнего депутата Чуровичского сельсовета Климовского района от партии «Единая Россия» Никифора Жукова, от действий которого за несколько лет пострадали более 30 школьниц в возрасте от 11 до 17 лет из трех районов области: Климовского, Новозыбковского и Стародубского. Всего на счету депутата было 212 только доказанных преступлений против половой неприкосновенности детей, ответственности за которые он избежал, умерев от сердечного приступа во время следствия».

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