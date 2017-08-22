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25 августа в Брянской области потеплеет до 22 градусов

Опубликовано Сегодня, 19:00

25 августа в Брянскую область придет небольшое потепление.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в пятницу в Брянской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, днем без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем потеплеет до 17-22 градусов.

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