25 августа в Брянской области потеплеет до 22 градусов
25 августа в Брянскую область придет небольшое потепление.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в пятницу в Брянской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, днем без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем потеплеет до 17-22 градусов.
Новости регионов
24 Августа, 2017
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