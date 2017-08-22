В Брянской епархии прошли вступительные экзамены

В Центре подготовки церковных специалистов Брянской епархии прошли вступительные испытания.

Как сообщили в епархии, абитуриентов принимали на катехизаторское, регентское и иконописное отделения, а также на курсы уставщиков-псаломщиков. Приемную комиссию лично возглавил митрополит Брянский и Севский Александр.

Всего в этом году подано 33 прошения. По результатам испытаний на регентское отделение поступили семь человек, на иконописное отделение – два человека, на катехизаторское отделение – 13 человек, на курсы уставщиков-псаломщиков – семь человек.